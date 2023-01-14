Survivor 2023 programı için geri sayım başladı. Yeni konseptiyle ekranlara dönen Survivor yeni sezonda ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olmak üzere 3 farklı grup büyük ödül için yarışacak. Fenomenler kadrosunda; Alper Rende, Buse Plan, Halil İbrahim Göker, Elanur, Chaby Han ve Kürşat Juan yer alacak. Gelişmenin ardından "Survivor 2023 fenomenler takımı yarışmacısı Alper Rende kimdir, kaç yaşında ve nereli?" araştırmaları hız kazandı. İşte, Survivor Alper Rende'nin hayatı..