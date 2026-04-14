Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol STBL EuroLeague Alper Yılmaz, Anadolu Efes'te genel direktörlük görevine getirildi!

        Alper Yılmaz, Anadolu Efes'te genel direktörlük görevine getirildi!

        Anadolu Efes, Alper Yılmaz'ın Genel Direktör olarak kulübe geri döndüğünü açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 13:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alper Yılmaz yeniden Anadolu Efes'te!

        Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda genel direktörlük görevine Alper Yılmaz'ın getirildiği açıklandı.

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze hem oyuncu hem de yönetici olarak çok uzun süre hizmet etmiş, A takım düzeyinde 22 kupa kazanmış, Avrupa Ligi (EuroLeague) tarafından iki yıl üst üste "Gianluigi Porelli EuroLeague Yılın Yöneticisi" seçilmiş olan Alper Yılmaz, genel direktörümüz olarak kulübümüze geri dönüyor. Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi olarak, Sayın Yılmaz'a genel direktörlük pozisyonundaki yeni döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Türkiye Basketbol Federasyonu, dün yaptığı açıklamada sportif direktörlük görevinde bulunan Alper Yılmaz ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
