        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'lü Houston Rockets 8 maç sonra yenildi - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'lü Houston Rockets 8 maç sonra yenildi

        NBA'de Houston Rockets, Minnesota Timberwolves'a 136-132 yenilerek 8 maç sonra mağlup oldu. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 22 sayı, 8 asist ve 6 ribauntla oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 11:50 Güncelleme:
        Alperen'li Houston 8 maç sonra yenildi

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) konuk olduğu Houston Rockets'ı 136-132 mağlup eden Minnesota Timberwolves, rakibinin 8 maçlık galibiyet serisine son verdi.

        Toyota Center'da oynanan maçta Amen Thompson 41 sayı, 9 ribaunt ve 7 asistle kariyer rekoru kırdı ancak ev sahibi takımın mağlubiyetini önleyemedi. Kevin Durant 33 sayı, 7 ribaunt ve 7 asist, milli basketbolcu Alperen Şengün 22 sayı, 8 asist ve 6 ribauntla oynadı.

        37 yaşındaki Durant, bu sezon toplam 2 bin 26 sayıya ulaşarak bir sezonda 2 bin sayı barajını geçen en yaşlı oyuncu oldu. Rekor, 1999-2000 sezonunda 36 yaşındayken bu istatistiğe ulaşan Karl Malone'a aitti.

        Timberwolves'ta ise kenardan gelen Terrence Shannon Jr 23, Anthony Edwards 22 sayıyla takıma liderlik etti.

        LEBRON JAMES KARİYERİNDE 12 BİN ASİSTE ULAŞTI

        Los Angeles Lakers, sahasında Phoenix Suns'ı 101-73 mağlup ederek play-off ilk turunda saha avantajını garantiledi.

        Lakers'ta LeBron James 28 sayı, 12 asist, 6 ribaunt, Luke Kennard 19 sayılık performans sergiledi.

        Kariyerinin 12 bininci asistini yapan James, NBA tarihinde bu istatistiğe ulaşan dördüncü oyuncu oldu.

        Suns'ta ise Dillon Brooks 12, Royce O'Neale 11 sayıyla oynadı.

        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        Ortadoğu'daki çatışmalar hava kalitesini vurdu! "Kirli havayı biz de soluyoruz"
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Köprünün kitabesi çıktı, sırrı çözüldü
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        Deport edildi
        Haftanın Kitapları
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
