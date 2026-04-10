        Alperen Şengün'lü Rockets, Adem Bona'lı 76ers'ı devirdi! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'lü Rockets, Adem Bona'lı 76ers'ı devirdi!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün'lü Houston Rockets, sahasında Adem Bona'lı Philadelphia 76ers'ı 113-102 mağlup etti.

        Giriş: 10.04.2026 - 10:26 Güncelleme:
        Alperen Şengün, Adem Bona'yı üzdü!

        Toyota Center'da yapılan karşılaşmada milli basketbolcu Alperen Şengün, 8 sayı, 12 ribaunt ve 4 asistle oynadı.

        Üst üste 8. galibiyetini alan Rockets'ta Kevin Durant, 29 sayıyla maçın en skoreri olurken Jabari Smith ve Amen Thompson 19'ar sayıyla mücadeleyi tamamladı.

        76ers'ta milli oyuncu Adem Bona, 2 sayı ve 2 ribauntla oynadı. Tyrese Maxey 23, VJ Edgecombe 21 ve Quentin Grimes ise 20 sayı kaydetti.

        Bu sonuçla Rockets, sezonun 51. galibiyetine ulaştı, 76ers ise 37. mağlubiyetini yaşadı.

        LEBRON JAMES, LAKERS'I GALİBİYETE TAŞIDI

        Los Angeles Lakers, deplasmanda Golden State Warriors'u 119-103 yendi.

        Chase Center'da oynanan mücadelede LeBron James, 26 sayı, 11 asist ve 8 ribauntla takımını galibiyete taşıdı. Deandre Ayton 21, Jake LaRavia 16 ve Luke Kennard 14 sayı kaydetti.

        Warriors'ta Nate Williams ve Brandin Podziemski 17'şer sayı atarken Charles Bassey 12 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaptı.

