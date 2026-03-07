Canlı
        Alperen Şengün'ün 28 sayısı Houston Rockets'a galibiyeti getirdi

        Alperen Şengün'ün 28 sayısı Houston Rockets'a galibiyeti getirdi

        NBA'de Houston Rockets, Portland Trail Blazers'ı 106-99 mağlup ederken, milli basketbolcumuz Alperen Şengün 28 sayıyla galibiyette başrol oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alperen'in 28 sayısı galibiyeti getirdi

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 28 sayı attığı maçta, sahasında Portland Trail Blazers'ı 106-99 mağlup etti.

        Toyota Center'daki karşılaşmada Alperen Şengün 28 sayı, 6 ribaunt ve 2 asistle maçın en skorer ismi oldu.

        Amen Thompson 26, Kevin Durant 20 ve Reed Sheppard ise 17 sayıyla sezonun 39. galibiyetinde rol oynadı.

        Blazers'da sezonun 34. mağlubiyetinde Donovan Clingan 18 sayı, 13 ribaunt ve Jrue Holiday 20 sayı, 10 asistle "double-double" yaptı. Jerami Grant 21 ve Toumani Camara ise 16 sayıyla maçı tamamladı.

        DONCIC 44 SAYIYLA LAKERS'I TAŞIDI

        Crypto.com Arena'daki maçta Los Angeles Lakers, Indiana Pacers'ı 128-117 yendi.

        Lakers'da Luka Doncic 44 sayı, 9 ribaunt ve 5 asistle takımını galibiyete taşıdı.

        Ev sahibi ekipte Austin Reaves 19, Luke Kennard 15 ve Rui Hachimura ise 13 sayıyla galibiyette katkı verdi.

        Pacers'da Pascal Siakam 26, Andrew Nembhard 17 ve Jay Huff ise 16 sayı kaydetti.

