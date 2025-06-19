Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Alperi Onar: Turnuvaya çok iyi başladık - Basketbol Haberleri

        Alperi Onar: Turnuvaya çok iyi başladık

        A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyun kurucusu Alperi Onar, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci haftasında İsviçre'yi 91-67 yendikleri karşılaşmanın ardından, "Turnuvaya çok iyi başladık" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 22:01 Güncelleme: 19.06.2025 - 22:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Turnuvaya çok iyi başladık"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında İsviçre'yi 91-67 yenen A Milli Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularından Alperi Onar, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "TURNUVAYA ÇOK İYİ BAŞLADIK"

        Barış ve Dostluk Salonu'nda İsviçre'yi 91-67 yendikleri A Grubu ikinci maçının ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Alperi Onar, "Turnuvalar önemlidir. O yüzden ilk günkü stresimizi attık. Fransa gerçekten çok iyi bir takımdı. Eksiklerine rağmen gerçekten çok kaliteli bir takım. O şekilde mücadele etmek bizim için değerliydi. Bence turnuvaya çok iyi başladık. Önceki turnuvalara göre çok iyi bir adım attık. Bu turnuva bizim için çok önemli. O yüzden dünü dünde bıraktık ve bugün yeni bir sayfa açtık. Çünkü gruptan çıkana kadar her zaman sonraki maç daha önemli." ifadelerini kullandı.

        "YUNANİSTAN MAÇINA TAM KONSANTRASYONLA ÇIKACAĞIZ"

        Yunanistan ile 21 Haziran Cumartesi günü oynanacak son grup karşılaşmasının önemine değinen milli basketbolcu, "Öncelikle hedefimiz grup maçlarını en iyi şekilde noktalamaktı. Bence güzel bir başlangıç yaptık. Bugün o yükselişimizi sürdürüyoruz ama bizim için en önemlisi Yunanistan maçı olacak. Şimdi bir gün ara vereceğiz. Yunanistan maçına tam konsantrasyonla çıkacağız. Hedefimiz o maçı alıp gruptan çıkmak, çeyrek finale kalmak olacak." diye konuştu.

        İsviçre'ye karşı 17 sayı, 8 asist, 4 ribaunt üreterek maçın oyuncusu seçilen Alperi, performansına ilişkin ise "Bugün ben, dün Olcay mükemmel bir oyun ortaya koydu. Bir dahaki maç, başka biri olacak. Bizim için önemli olan kazanmak, turnuvaya devam etmek ve çeyrek final oynamak. Benim de katkım olduysa ne mutlu bana." yorumunu yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        “Senden adam olmaz dedi, öldürdüm”
        “Senden adam olmaz dedi, öldürdüm”
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"