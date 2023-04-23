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Haberler Teknoloji Uygulama Alphabet'in CEO'suna yaptığı 226 milyon dolar ödeme tartışmalara sebep oldu
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Alphabet'in CEO'suna yaptığı ödeme tartışmalara sebep oldu

Alphabet, CEO'su Sundar Pichai'ye 2022 yılında ortalama çalışan ücretinin 800 katından daha fazla, yaklaşık 226 milyon dolarlık toplam ödeme aldı. Pichai'ye yapılan ödeme yaklaşık 218 milyon dolarlık hisse senedi ödüllerini de içeriyor. Zorluklar sebebiyle bir süredir iş gücü kesintisi yapan Google'ın böyle bir ödeme yapması tepki çekti

Alphabet'in CEO'suna yaptığı 226 milyon dolar ödeme tartışmalara sebep oldu
HABERTURK.COM / Reuters

Pandemi sürecinden sonra bir gerileme dönemine giren teknoloji dünyasında işten çıkartmalar ve kesintiler 2022 yılının son çeyreğinin ve 2023'ün ilk yarısının gündemini meşgul ediyordu. Hal böyleyken Google'ın ana şirketi Alphabet'in CEO'suna yaptığı 226 milyon dolarlık ödeme tartışmalara sebep oldu.

ORTALAMA ÇALIŞANIN 800 KATI

Alphabet CEO'su, yaklaşık 218 milyon doları hisse senedi ödülü olmak üzere tam 226 milyon dolarlık bir ödül ödemesi aldı. Şirketin menkul kıymet dosyasında açıkladığı bu rakam ortalama çalışanların ücretinin 800 katından fazlaya denk geliyor. Bu da büyük bir dengesizlik ortaya çıkartıyor.

12 BİN İŞÇİ ÇIKARTACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Bu ücret eşitsizliği durumu ve şirketin işçi çıkartma politikası üst üste gelince çalışanlardan ve kamuoyundan da tepki geldi. Google'ın ana şirketi olan Alphabet, bundan yaklaşık 4 ay kadar önce küresel çapta 12.000 kişiyi işten çıkartmayı planladığını açıklamıştı. Bu rakam firmanın küresel işgücünün yaklaşık olarak yüzde 6'sına denk geliyor.

ÇALIŞANLAR GREVE GİTTİ

Bu ayın başlarında, yüzlerce Google çalışanı, işten çıkarmalarla ilgili bir anlaşmazlığın ardından şirketin Londra ofislerinde bir grev düzenledi.

Mart ayında, Google çalışanları, 200'den fazla işçinin işten çıkarılmasının ardından şirketin Zürih ofislerinde bir iş bırakma eylemi düzenlemişti.

"YAPAY ZEKÂ ZARARLI OLABİLİR" DEMİŞTİ

Google CEO’su Sundar Pichai geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, yapay zekâ teknolojisinin geleceği hakkında konuşarak, "Yapay zeka eğer yanlış kullanılırsa çok zararlı olabilir. Bu konuya dair tüm cevaplara henüz sahip değiliz. Teknoloji son hız gelişiyor. Peki ya bu durum geceleri uykularımı kaçırıyor. Yapay zekanın geliştirilmesinde yalnızca mühendisler değil; sosyal bilimciler, etik uzmanları, filozoflar ve benzerleri de dahil olmalı aksi taktirde toplumsal zararlara sebep olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

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