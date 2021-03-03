"Alpine'in özgünlük, şıklık ve cesaret değerlerini kurum içi mühendislik ve şasi uzmanlığımızla birleştireceğiz. Formula 1'de çalışma ekibi olarak yarışmanın güzel tarafı da bu. En büyük isimlerle yarışacağız. Otomobil tutkunlarının alkışları ve desteğiyle olağanüstü yarışlara katılacağız. Sezon başlangıcı için sabırsızlanıyorum."