Ekmekçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yapımı devam eden Alsancak Stadı'nda çatının montajının sürdüğünü belirtti.

Stat inşaatında herhangi bir duraklamanın bulunmadığını aktaran Ekmekçioğlu, şunları kaydetti:

"Ancak planlandığı gibi ocak ayına yetişmesi zor görünüyor. İkinci yarının ortalarından itibaren maçlarımızı stadımızda oynayacağımızı umuyoruz. Önümüzdeki günlerde yapacağımız görüşmelerden sonra stadın bitiş tarihi netleşecek. Resmi prosedürler, stadımızın tamamlanmasıyla gerçekleşecek. Ankara'yı sık sık ziyaret ederek yetkili mercilerle görüşüyoruz. Taraftarımızın içi rahat olsun. Altay Alsancak Stadı'nın takipçisiyiz."

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