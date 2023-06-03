Altay'a Kazımcan Karataş piyangosu!

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantileyen Galatasaray'ın sezon başında Altay'dan transfer ettiği sol bek Kazımcan Karataş, eski kulübüne 16 milyon TL'lik bonus getirdi. Altay, Galatasaray'ın şampiyon olması durumunda sarı-kırmızılı kulübün Kazımcan için herhangi bir bonus ödemeyeceğini açıklarken, bu transferden ise gelecek gelirler belli oldu. Galatasaray, Kazımcan'ın sonraki satışından elde edeceği karın yüzde 10'unu Altay'a verecek.