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Altay'a Kazımcan Karataş piyangosu!

Galatasaray, Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlamayı garantilerken, sarı-kırmızılıların sezon başında Altay'dan transfer ettiği genç sol bek Kazımcan Karataş da eski kulübüne 16 milyon TL'lik bonus kazandırdı.

Altay'a Kazımcan Karataş piyangosu!
DHA

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantileyen Galatasaray'ın sezon başında Altay'dan transfer ettiği sol bek Kazımcan Karataş, eski kulübüne 16 milyon TL'lik bonus getirdi. Altay, Galatasaray'ın şampiyon olması durumunda sarı-kırmızılı kulübün Kazımcan için herhangi bir bonus ödemeyeceğini açıklarken, bu transferden ise gelecek gelirler belli oldu. Galatasaray, Kazımcan'ın sonraki satışından elde edeceği karın yüzde 10'unu Altay'a verecek.

SIRADA DEVLER LİGİ VE MİLLİ TAKIM BONUSU VAR

Sarı-kırmızılılara 5 yıllık imza atan genç oyuncu, 5 yıl kulübünde kaldığı takdirde Galatasaray Altay'a 2 milyon TL ödeme yapacak. Kazımcan, gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın gruplara kalması halinde forma giyerse Altay yine para kazanacak. Kazımcan'ın A Milli takıma çağırılması durumunda da İzmir ekibi yine para alacak. Altay, altyapısından yetiştirdiği Cenk Özkaçar transferinden de 350 bin Euro para alacak. Cenk, İspanyol devi Valencia ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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