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        Haberler Spor Futbol Altay Bayındır: Manchester'da sadece kendimi değil, Ülkemi de temsil ediyorum - Futbol Haberleri

        Altay Bayındır: Manchester'da sadece kendimi değil, Ülkemi de temsil ediyorum

        Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, "Hem Manchester United taraftarlarının, hem de Türk insanımızın bana gösterdiği destek beni fazlasıyla motive ediyor. Her sahaya çıktığımda bu motivasyonla çalışıyorum. Ben burada sadece kendimi değil, ülkemi de temsil ediyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 10:45 Güncelleme: 05.02.2024 - 10:45
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        "Burada Ülkemi de temsil ediyorum"
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        İngiltere Premier Ligi'nin 6. sırasında yer alan Manchester United'ın formasını giyen milli kaleci Altay Bayındır, "Her sahaya çıktığımda bu motivasyonla çalışıyorum. Ben burada sadece kendimi değil, ülkemi de temsil ediyorum" dedi.

        Yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'den Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer olan ve ilk maçına FA Cup'ta Newport County'a karşı çıkan Altay Bayındır, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

        Manchester United'da forma giyen ilk Türk futbolcu olduğu için Old Trafford'da Türk bayrağının göndere çekilip dalgalanmaya başlaması ile ilgili konuşan Altay Bayındır, DHA'ya yaptığı özel açıklamalarda, "Benim için gerçekten tarifsiz bir histi. Manchester United'da forma giyen ilk Türk futbolcu olmak ve bayrağımızın Old Trafford'da dalgalanması kelimelerle anlatılamayacak kadar tarifsiz. Bu nasıl anlatılabilir bilmiyorum ama tek kelimeyle 'gurur' diyebilirim" ifadelerini kullandı.

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        "HEYECANIM ÇOK FAZLAYDI"

        Manchester United formasını ilk kez Newport County maçında giyen milli kaleci Altay, "Bu formayla ilk maçıma çıktığım için çok mutlu ve gururluyum. Isınmaya çıktığım ilk andan itibaren heyecanım çok fazlaydı. İlk maça çıkmak her zaman unutulmaz bir anıdır. Benim için de böyleydi. Takımımla birlikte ilk çıktığım maçta galibiyet almamızda benim için çok özel bir başlangıç oldu" diye konuştu.

        HERKES BANA DESTEK OLUYOR"

        İngiltere'de yabancılık çekmediğini belirten 25 yaşındaki file bekçisi, "İngiltere'ye geldiğim ilk günden beri herkes bana fazlasıyla destek oluyor. Takım arkadaşlarım, hocalarım... Hepsi benimle çok ilgileniyor. Şu zamana kadar gerçekten hiç yabancılık çekmedim. Havalar biraz soğuk ve yağmurlu oluyor ama ben bu havaları seviyorum. Ülke kültürüyle, tarihiyle yakından ilgileniyorum ve öğrenmeye çalışıyorum. Antrenman sonrasında genelde evde dinlenmeye dikkat ediyorum. Zaten maç takvimlerimiz burada hep çok yoğun. Geriye kalan boş vakitlerimizde de takım arkadaşlarımızla birlikte sürekli aktiviteler yapıyoruz. Ekstra olarak saha dışında da çalışmalarıma her zaman önem veriyorum" şeklinde konuştu.

        "BURADA SADECE KENDİMİ DEĞİL ÜLKEMİ DE TEMSİL EDİYORUM"

        Manchester United taraftarları ve Türk sevenleri hakkında da konuşan Altay Bayındır, "Hem Manchester United taraftarlarının, hem de Türk insanımızın bana gösterdiği destek beni fazlasıyla motive ediyor. Her sahaya çıktığımda bu motivasyonla çalışıyorum. Ben burada sadece kendimi değil, ülkemi de temsil ediyorum. Bizler Avrupa'da oynayan futbolcular olarak hep bunun bilincinde çalışmalarımıza devam ediyoruz ve bu durumun bize büyük sorumluluk getirdiğini düşünüyorum. Hem taraftarımızın, hem de Türkiye'deki insanlarımızın bana gösterdiği desteği de her zaman hissediyorum. Bu his gerçekten beni çok özel hissettiriyor ve her zaman onlara teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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