Altay'da Cüneyt Biçer ile yollar ayrıldı
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'da sözleşmesi sona eren teknik direktör Cüneyt Biçer ile yollar ayrıldı
Giriş: 03.07.2024 - 15:33 Güncelleme: 03.07.2024 - 15:38
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 futbol sezonunun 21'inci haftasından sezon sonuna dek profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yapan Cüneyt Biçer ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
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