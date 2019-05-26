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Altay'da kral zam istedi

DHA

Spor Toto 1. Lig'de attığı 29 golle 2018-19 sezonunun gol kralı olan Altay'ın Portekizli santrforu Marco Paixao, yönetimden zam istedi

Marco Paixao

Sözleşmesi devam eden yıldız oyuncunun, siyah-beyazlılardan geçen sezon aldığı ücretin yaklaşık 3 katını talep ettiği öğrenildi. Oyuncunun menajeriyle bir görüşme yapan Altay yönetimi sözleşmede yüzde 10 yazmasına rağmen yüzde 30 artışla yeni bir teklif sundu. Paixao'nun istediği rakamı yüksek bulan İzmir temsilcisi, oyuncunun menajeriyle bir görüşme daha yaparak anlaşma zemini arayacak. Altay yönetimi takımda en yüksek rakamı Paixao'ya vermeyi planlıyor.

Uzlaşma sağlanamazsa 34 yaşındaki gol makinesi için bonservis ücreti belirlenecek. Attığı birbirinden nefis gollerle rekorları altüst eden Marco Paixao'yu geçen sezon Polanya ekibi Lechia Gdansk'tan bonservis ücreti ödemeden alan Altay, oyuncunun satışı halinde kasasını dolduracak. Paixao'nun takımdan ayrılması ihtimalini göz önüne alan yönetimin şimdiden alternatif yabancı forvetleri de belirlediği ifade edildi. Usta golcüye geride bıraktığımız sezon devre arasında Gençlerbirliği, Denizlispor ve Akhisarspor talip olmuştu. Süper Lig ekiplerinin radarında olan Portekizli yıldızın durumu belirsiz.

KONGRE ÖNCESİ ÜYELİK TALEBİ

Altay taraftarları Salı günü gerçekleşecek olağan genel kurul öncesi yönetimden üyelik başvurularının kabul edilmesini talep etti. Siyah-beyazlı taraftarların sosyal medyada yaptığı açıklamada, "İstenilen tüm şartları yerine getirmelerine rağmen genel kurul üyelikleri yılan hikayesine dönen taraftarlarımızın bekleyişlerini yakından takip ediyoruz. Geldiğimiz noktada vizyonumuz zarar görmüş, misyonumuz unutulmuş, tüzüğümüz samimiyetini yitirmiştir. Maça davet etsek gelmeyecek siyasi isimler onursal üye yapılarak şereflendirilmiştir. Gelinen bu nokta tüm gerçek Altaylıları derinden yaralamıştır. Üyeliklerin onaylanmasını bekliyoruz" denildi.

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