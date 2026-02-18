Canlı
        Haberler Spor Voleybol Altekma: 3 - SCM Zalau: 2 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Altekma: 3 - SCM Zalau: 2 | MAÇ SONUCU

        Altekma, Voleybol CEV Erkekler Challenge Kupası çeyrek final ikinci maçında Romanya'nın SCM Zalau ekibine 3-2 yenilse de altın seti 15-12 kazandı ve yarı finale yükseldi.

        18.02.2026 - 22:50
        Altekma yarı final biletini aldı!
        Voleybol CEV Erkekler Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Altekma, konuk ettiği Rumen ekibi SCM Zalau'ya 3-2 yenildi.

        İzmir temsilcisi, altın seti 15-12 kazanarak yarı finale yükseldi.

        Salon: TVF Atatürk Voleybol

        Hakemler: Vlatko Ristovski (Kuzey Makedonya), Rafael Gonzalez Tabares (İspanya)

        ​​​​​​​Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Matthe, Gülhan Emir Pınar, Lawani, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat)

        SCM Zalau: Hurt, Cveticanin, Teppan, Cuk, Suarez, Bartha (Maries, De Miranda, Simoes, Platon, Lonescu)

        Setler: 25-27, 25-21, 25-19, 23-25, 15-17

        Altın set: 15-12

        Süre: 133 Dakika

