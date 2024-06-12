Alternatif yatırım fonları cebe girdi

Son yıllarda dünyada hızla büyüyen ve Türkiye’de 10 yıllık geçmişi olmasına rağmen 200 milyar lira büyüklüğü aşan alternatif yatırım fonları piyasasına yeni bir ivme kazandıracak mobil uygulama, Fonmap hayata geçti. Girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF) ve gayrimenkul yatırım fonlarında (GYF) tamamen dijital ortamda işlem yapılmasını sağlayacak uygulama Fonmap, yatırımcılara yeni bir fırsat penceresi açıyor.

Nitelikli yatırımcılar Fonmap ile hiçbir evrakla uğraşmaksızın geleceğin unicorn’larına, büyüme potansiyeli yüksek girişimlere ve AVM, lojistik merkezi, ofis, arsa, konut projesi gibi getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere yatırım yapabilecek. Fonmap uygulaması sayesinde SPK tarafından ihracı onaylanmış GSYF ve GYF’lerin bilgisine ulaşılıyor ve fon alımı yapılabiliyor. Fonmap’in hizmetlerinden faydalanmak isteyenler ücretsiz olarak hesap açabiliyor.

REKLAM 'ERİŞİM ENGELİ KALKTI' Fonmap Kurucu ve Genel Müdürü Tuba Ertugay şunları söyledi: “Fonmap'te, bireysel yatırımcıların önündeki erişim engellerini kaldırarak alternatif yatırım fonlarına yatırımı geniş kitlelere ulaştırma amacıyla yola çıktık. Fonmap'in alternatif yatırım fonlarına sağlayacağı erişim kolaylığı ve likiditenin, sermaye piyasalarına yepyeni bir soluk ve anlayış getireceğine inanıyoruz. Fonmap’te yatırımcılar, alternatif yatırım fonlarını keşfederek, portföylerini zenginleştirebilecekler. Uygulamamızın kullanıcıları, SPK tarafından ihracı onaylanan fonları tek bir uygulama üzerinden takip edebiliyor ve anlaşmalı olduğumuz portföy yönetim şirketlerinin ihraçtaki fonlarını alabiliyor. Finansal geleceklerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar sadece birkaç tıkla geleceğin unicorn'unun veya bir AVM’nin yatırımcısı olabiliyor. Fonların performansını, altın, BIST 100 endeksi, temel döviz kurları ile karşılaştırmalı görerek, yatırım kararlarına derinlik sağlayan ekranlar sunuyoruz. Bunun yanı sıra, yeni ihraç edilen fonlara dair duyurular, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimleri, bağımsız denetim raporları ve piyasadan haberlerle de yatırımcının güncel duruma hâkim olarak yatırım yapabilmesi için dinamik bir ortam oluşturduk. Dağıtım anlaşması yaptığımız ilk portföy yönetim şirketleri, Re-Pie Portföy, Albaraka Portföy, İstanbul Portföy, BV Portföy, 24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy ve Neo Portföy oldu.

REKLAM PAY DEVRİ İLE LİKİDİTE İMKANI GYF ve GSYF’ler 5-7 veya 10 yıl gibi sürelerle kurulan uzun vadeli fonlardır. Fonun süresi dolmadan yatırımcıların pay devri yapabilmesi ise çok zordur. Ancak Fonmap mobil uygulaması ile bu durum değişiyor. Uygulamanın ikinci fazında devreye alınacak özellikle birlikte, henüz süresi dolmamış yani itfa olmamış fonların devredilmesi sağlanacak. Fonmap kullanıcıları portföylerindeki fonları kısmi olarak veya tamamen elden çıkarmak istediklerinde kendi paylarını Fonmap’teki diğer yatırımcılara satabilecek. Böylece henüz süresi dolmamış bu fonlardaki payları, ilgilenen başka Fonmap kullanıcıları alarak portföylerine ekleyebilecek. Bu özellik aynı zamanda ihraca kapanan fonların yatırımcılar nezdinde yeniden ulaşılabilir olmasını mümkün kılacak. Bu sayede ise fonların likiditesi artacak.

EVRAKLA UĞRAŞILMAYACAK REKLAM Fonmap’in olmadığı dünyada, bir yatırımcı, portföyüne herhangi bir GSYF ve GYF eklemek istediğinde, o fonu ihraç eden portföy yönetim şirketine bizzat başvurması gerekiyor. Saklama hesabı açılması için de yüzlerce sayfalık bir sözleşmenin her sayfasının imzalanması şartı var. Farklı PYŞ’lerin fonlarını portföyüne eklemek için yatırımcı bu işlemleri her şirket için ayrı ayrı tekrarlamak durumunda. “Fonmap ile bu süreci tamamen değiştiriyoruz. Fonmap’e kâğıt üzerinde herhangi bir evrakla uğraşmadan kaydolmak çok kolay” diyen Ertugay, “Alternatif yatırım fonlarına erişimi artırarak, ülkemiz girişim ekosisteminin ve gayrimenkul pazarının sürdürülebilir büyümesine katkı sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Fonmap uygulamasında kayıt ve hesap açma süreci, çipli kimlik kartının telefonların NFC özelliği ve müşteri temsilcisiyle yapılan canlı görüntülü görüşme ile tamamen dijital ortamda tamamlanıyor. Saklama hesaplarının portföy saklama kuruluşunda açılması ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) sicil numarasının hesaba eklenmesi eş zamanlı olarak gerçekleşiyor ve bu işlemler 1-2 iş günü arasında tamamlanıyor. Mevcut durumda bu süreç haftalar alabiliyor. REKLAM Alternatif yatırım fonları 247 milyar lirayı aştı Pandemi sonrasında dünya genelinde enflasyonun yükselmesi, bunun yanında piyasa görünümünü bulanıklaştıran jeopolitik gelişmelerle birlikte fonlar ve hisse senetleri başta olmak üzere finansal araçlara olan ilgi arttı. Halka arzların da etkisiyle borsada yatırımcı sayısında rekor kırıldı. Benzer biçimde menkul kıymet fonlarına olan ilgi de arttı. Bu tablo içerisinde alternatif yatırım fonları olarak anılan Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) ve Gayrimenkul Yatırım Fonlarının (GYF) çeşitliliği, bu fonların büyüklüğü ve fonlara olan talep de yükseliyor.

SPK rakamlarına göre ihracı onaylanan 287 GSYF ve 165 GYF bulunuyor. Yatırım almış fonların toplam büyüklüğü, mayıs ayı itibarıyla geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 153 artarak 247 milyar lirayı aştı. GSYF’lerin toplam büyüklüğü 158 milyar lira, GYF’lerin toplam büyüklüğü ise 89 milyar lira oldu. Geçen seneye göre fon büyüklükleri sırasıyla yüzde 172 ve yüzde 127 arttı. GSYF’lere olan talepteki artışın başında uluslararası ölçekte başarıyı yakalamış girişimler geliyor. 2023 yılında girişimlere yapılan neredeyse her iki yatırımın birinde bir GSYF yer aldı.