Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Bu nedenle güncel alış satış fiyatları hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD'nin borçlarına ilişkin endişelerle yatırımcıların dolara güvenlerini giderek kaybetmesi altının ons fiyatını rekor seviyeye taşıdı. ABD’de hükümetin kapanması riskiyle rekor yenileyen ons altın 3 bin 867 dolara kadar çıktı. Dün 5 bin 100 TL'ye ulaşarak rekor kıran gram altın güne yine rekorla başladı. İşte, 30 Eylül 2025 Salı güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…