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Haberler Altın
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Altın 1 ayın en düşük seviyesinde

Fed Başkanı Powell'ın faiz artışlarının devam edeceğine dair mesajlarının ardından altın bir ayın en düşük seviyesine geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 1 düşüşle 1.721.29 dolardan işlem gördü. Bu, 27 Temmuz'dan beri en düşük seviye

Altın 1 ayın en düşük seviyesinde

Fed Başkanı Powell'ın Cuma günü Jackson Hole toplantılarında verdiği yüksek faiz oranlarının uzun süre devam edeceği mesajının piyasalardaki yankıları sürüyor. Spot altının ons fiyatı yüzde 1 düşüşle 1.721.29 dolardan işlem gördü. Bu, 27 Temmuz'dan beri en düşük seviye oldu.

Gümüş ve platin düşerken paladyum yükseldi.

Powell Cuma günü Kansas City Fed'in Jackson Hole'da düzenlediği yıllık politika toplantısında yaptığı konuşmada kısıtlayıcı para politikasının devam edeceğini söyledi. Powell "Tarih, para politikasında erken gevşemenin riskine dair uyarıyor" yorumunu yaptı.

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