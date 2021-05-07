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Geçen ay 1680 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı bugün 1820 dolarla yaklaşık 3 ayın zirvesine ulaştı. Altının dolar bazındaki haftalık yükselişi yüzde 3'ü buldu.

Bu yükselişlerde ABD 10 yıllık tahvil getirisinin geçen ayki yüzde 1.74'lük zirvesinden dün yüzde 1.57'ye kadar gerilemesi etkili oldu. Sabit getirili yatırım araçlarındaki düşüş altın talebini artırıyor.

Başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkeler aşılama çalışmalarını hızlandırmış durumda. Bu ekonomik görünüm için olumlu olsa da ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) ekonomileri destekleyen para politikalarına devam edeceklerini bildirdi. Bu da gelişmiş ülkelerde enflasyonun yükseleceğine dair beklentiyi artırıyor. Bu beklenti de altın fiyatını destekliyor.

Analistler kısa vadede ons fiyatında 200 günlük hareketli ortalama olan 1868 doların aşılıp aşılamayacağının takip edileceğini belirtti. 1850 doların ise önemli bir direnç seviyesi olduğuna dikkat çekti.

Yurtiçinde ise gram altın TL'deki değer kaybının da etkisiyle 6 ayın zirvesine ulaştı. Gram altın 6 Kasım 2020'de 540 lira ile tarihi zirvesini görmüştü.