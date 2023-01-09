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Dünya Altın Konseyi kasım ayında merkez bankalarının gerçekleştirdiği altın işlemlerine yönelik raporunu yayımladı.

Buna göre dünya genelinde merkez bankaları kasım ayında 50 tonluk net altın alımı gerçekleştirdi. Merkez bankalarının alımları kasımda bir önceki aya göre yüzde 47 yükseldi.

İlk 11 ayda merkez bankalarının gerçekleştirdiği alımlar:

Kasım ayında en büyük altın alımı Çin'den geldi. Çin Merkez Bankası 32 tonluk altın alımı yaptı. Böylece Eylül 2019'dan bu yana ilk kez altın rezervlerini artırma kararı aldı.

Kasım ayında Çin'i 19 tonluk alım ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ve 3 tonluk alım ile Kırgızistan Merkez Bankası takip etti.

EN YAKIN RAKİBİNE FARK ATTI

Kasım ayında Çin, gerçekleştirdiği büyük alımla altın rezervini en fazla artıran merkez bankası olsa da 2022'nin ilk 11 ayında TCMB'nin açık ara liderliği devam etti.

TCMB 2022 Ocak-Kasım döneminde altın rezervlerinde 122.8 tonluk artırıma gitti. TCMB'yi 35.1 tonluk net alımla Özbekistan ve 33.9 tonluk alımla Irak merkez bankaları takip etti.

2022'nin ilk 11 ayında altın rezervlerini artıran merkez bankaları:

Ülke 2022 net alımlar (ton/11 ay) Türkiye 122,8 Özbekistan 35,1 Irak 33,9 Hindistan 32,2 Çin 32,0 Katar 31,9 BAE 18,5 Arjantin 7,0 Kırgızistan 6,2 Tacikistan 3,7 İrlanda 2,5 Ekvador 2,5 Kamboçya 2,0 Çekya 1,4 Sırbistan 1,1 Arnavutluk 0,3 Fransa 0,3 Belarus 0,3 Yunanistan 0,2 Solomon Adaları 0,1 Bangladeş 0,1

EN ÇOK KAZAKİSTAN SATTI

2022'nin ilk 11 ayında dünyada en fazla net altın satışına imza atan ülke ise Kazakistan oldu. Kazakistan Merkez Bankası söz konusu dönemde altın rezervlerini 22 ton azalttı. Kazakistan'ı 4 tonluk satışla Almanya ve 3.1 tonluk satışla Rusya takip etti. Tabii Dünya Altın Konseyi şubat ayından bu yana yani savaş başladıktan sonra Rusya ile ilgili veri alınamadığını dolayısıyla satışın tam olarak bilinmediğini belirtiyor.

Ülke Net satış (ton/11 ay) Kazakistan -22,0 Almanya -4,0 Rusya -3,1 Filipinler -2,6 Sri Lanka -2,5 Polonya -2,2 Moğolistan -1,7 Euro Bölgesi -1,0 Bosna Hersek -0,2 Meksika -0,2

EN BÜYÜK REZERV ABD'DE

Dünya Altın Konseyi verilerine göre son alımlarla beraber Türkiye'nin resmi altın rezervleri 517 tona yükseldi. Böylece TCMB, IMF dahil, dünyanın en büyük 12. altın rezervine sahip oldu. ABD 8 bin 133 tonluk altın rezerviyle ilk sırada yer alırken bu ülkeyi 3 bin 355 tonla Almanya takip etti.

Dünyanın en büyük 20 resmi altın rezervi:

Sıra Ülke Altın rezervi (ton) 1 ABD 8.133,5 2 Almanya 3.355,1 3 IMF 2.814,0 4 İtalya 2.451,8 5 Fransa 2.436,8 6 Rusya 2.298,5 7 Çin 1.980,3 8 İsviçre 1.040,0 9 Japonya 846,0 10 Hindistan 786,3 11 Hollanda 612,5 12 Türkiye 517,0 13 ECB 504,8 14 Tayvan 423,6 15 Özbekistan 397,2 16 Portekiz 382,6 17 Kazakistan 380,4 18 S. Arabistan 323,1 19 Birleşik Krallık 310,3 20 Lübnan 286,8

2022'DE DALGALI BİR SEYİR İZLEDİ

TCMB aralık ayında açıklanmamış dev bir alım gerçekleşmediyse 2022'yi dünyanın en çok altın alan merkez bankası olarak tamamlayacak. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2022 genelinde dalgalı bir seyir izledi. Ons fiyatı 2021'i 1.829 dolardan tamamlamıştı. Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle mart ayında 2.050 dolara kadar yükseldi. Ancak Fed'in faiz artırımları ve güçlenen dolar altında daha sonra düşüşe yol açtı. Ons fiyatı eylülde 1.622 dolara geriledi ancak yıl sonuna doğru yönünü yukarı çevirdi. 2022'yi 1.824 dolardan tamamladı.

Altın 2023'e ise yükselişle başladı. Bugün itibarıyla uluslararası piyasalarda 1.879 dolardan işlem gördü.