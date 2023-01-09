Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Altın TCMB altın alımında açık ara dünya lideri
ABONE OL

TCMB 2022'nin ilk 11 ayında dünyanın en çok altın alan merkez bankası oldu

Dünya Altın Konseyi verilerine göre Çin Merkez Bankası kasım ayında 32 tonla dünyada resmi altın rezervini en çok artıran merkez bankası oldu. TCMB 19 tonluk alımla Çin'i takip etti. 2022 Ocak-Kasım döneminde ise 122.8 ton net altın alımına imza atan TCMB bu alanda açık ara dünya lideri oldu. 11 aylık dönemde TCMB'yi 35.1 tonluk net alımla Özbekistan ve 33.9 tonluk alımla Irak merkez bankaları takip etti

TCMB altın alımında açık ara dünya lideri
HABERTURK.COM

Dünya Altın Konseyi kasım ayında merkez bankalarının gerçekleştirdiği altın işlemlerine yönelik raporunu yayımladı.

Buna göre dünya genelinde merkez bankaları kasım ayında 50 tonluk net altın alımı gerçekleştirdi. Merkez bankalarının alımları kasımda bir önceki aya göre yüzde 47 yükseldi.

İlk 11 ayda merkez bankalarının gerçekleştirdiği alımlar:

Kasım ayında en büyük altın alımı Çin'den geldi. Çin Merkez Bankası 32 tonluk altın alımı yaptı. Böylece Eylül 2019'dan bu yana ilk kez altın rezervlerini artırma kararı aldı.

Kasım ayında Çin'i 19 tonluk alım ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ve 3 tonluk alım ile Kırgızistan Merkez Bankası takip etti.

EN YAKIN RAKİBİNE FARK ATTI

Kasım ayında Çin, gerçekleştirdiği büyük alımla altın rezervini en fazla artıran merkez bankası olsa da 2022'nin ilk 11 ayında TCMB'nin açık ara liderliği devam etti.

TCMB 2022 Ocak-Kasım döneminde altın rezervlerinde 122.8 tonluk artırıma gitti. TCMB'yi 35.1 tonluk net alımla Özbekistan ve 33.9 tonluk alımla Irak merkez bankaları takip etti.

2022'nin ilk 11 ayında altın rezervlerini artıran merkez bankaları:

Ülke 2022 net alımlar (ton/11 ay)
Türkiye 122,8
Özbekistan 35,1
Irak 33,9
Hindistan 32,2
Çin 32,0
Katar 31,9
BAE 18,5
Arjantin 7,0
Kırgızistan 6,2
Tacikistan 3,7
İrlanda 2,5
Ekvador 2,5
Kamboçya 2,0
Çekya 1,4
Sırbistan 1,1
Arnavutluk 0,3
Fransa 0,3
Belarus 0,3
Yunanistan 0,2
Solomon Adaları 0,1
Bangladeş 0,1

EN ÇOK KAZAKİSTAN SATTI

2022'nin ilk 11 ayında dünyada en fazla net altın satışına imza atan ülke ise Kazakistan oldu. Kazakistan Merkez Bankası söz konusu dönemde altın rezervlerini 22 ton azalttı. Kazakistan'ı 4 tonluk satışla Almanya ve 3.1 tonluk satışla Rusya takip etti. Tabii Dünya Altın Konseyi şubat ayından bu yana yani savaş başladıktan sonra Rusya ile ilgili veri alınamadığını dolayısıyla satışın tam olarak bilinmediğini belirtiyor.

Ülke Net satış (ton/11 ay)
Kazakistan -22,0
Almanya -4,0
Rusya -3,1
Filipinler -2,6
Sri Lanka -2,5
Polonya -2,2
Moğolistan -1,7
Euro Bölgesi -1,0
Bosna Hersek -0,2
Meksika -0,2

EN BÜYÜK REZERV ABD'DE

Dünya Altın Konseyi verilerine göre son alımlarla beraber Türkiye'nin resmi altın rezervleri 517 tona yükseldi. Böylece TCMB, IMF dahil, dünyanın en büyük 12. altın rezervine sahip oldu. ABD 8 bin 133 tonluk altın rezerviyle ilk sırada yer alırken bu ülkeyi 3 bin 355 tonla Almanya takip etti.

Dünyanın en büyük 20 resmi altın rezervi:

Sıra Ülke Altın rezervi (ton)
1 ABD 8.133,5
2 Almanya 3.355,1
3 IMF 2.814,0
4 İtalya 2.451,8
5 Fransa 2.436,8
6 Rusya 2.298,5
7 Çin 1.980,3
8 İsviçre 1.040,0
9 Japonya 846,0
10 Hindistan 786,3
11 Hollanda 612,5
12 Türkiye 517,0
13 ECB 504,8
14 Tayvan 423,6
15 Özbekistan 397,2
16 Portekiz 382,6
17 Kazakistan 380,4
18 S. Arabistan 323,1
19 Birleşik Krallık 310,3
20 Lübnan 286,8

2022'DE DALGALI BİR SEYİR İZLEDİ

TCMB aralık ayında açıklanmamış dev bir alım gerçekleşmediyse 2022'yi dünyanın en çok altın alan merkez bankası olarak tamamlayacak. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2022 genelinde dalgalı bir seyir izledi. Ons fiyatı 2021'i 1.829 dolardan tamamlamıştı. Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle mart ayında 2.050 dolara kadar yükseldi. Ancak Fed'in faiz artırımları ve güçlenen dolar altında daha sonra düşüşe yol açtı. Ons fiyatı eylülde 1.622 dolara geriledi ancak yıl sonuna doğru yönünü yukarı çevirdi. 2022'yi 1.824 dolardan tamamladı.

Altın 2023'e ise yükselişle başladı. Bugün itibarıyla uluslararası piyasalarda 1.879 dolardan işlem gördü.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

CANLI ALTIN FİYATLARI 9 Ocak 2023 Pazartesi | Bugün güncel gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
ALTIN Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarında son ...
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! 8 Ocak 2023 bugün gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı canlı altın fiyatları
ALTIN 7 Ocak güncel altın fiyatları!
Altın fiyatları CANLI | Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları ZİRVEDE! 8 Ocak çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu
ALTIN Altın zirvede seyrediyor!
ALTIN FİYATLARI 7 Ocak 2023: Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Kapalıçarşı güncel altın fiyatı rakamları
ALTIN Gram altında tarihi seviye!
Altın fiyatları SON DURUM | 7 Ocak 2023 Cumartesi güncel altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı ne kadar, kaç lira oldu?
ALTIN Altın fiyatlarında hareketlilik
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE! 6 Ocak 2022 çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı altın fiyatı
ALTIN Altın fiyatları yükselişte!
Altın fiyatlarında tarihi rekor! 5 Ocak 2023 Perşembe Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
ALTIN Altın fiyatlarında tarihi rekor!
Gram altında REKOR FİYAT! 5 Ocak 2023 Perşembe bugün canlı altın fiyatları ile güncel gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları neden yükseliyor?
ALTIN Altın fiyatlarında tarihi rekor!
ALTIN ZİRVEDE! Son dakika canlı: Çeyrek ve gram altın fiyatları 5 Ocak alış satış tablosu
ALTIN Altın zirvedeki yerini koruyor
REKOR! Son dakika: Gram altın fiyatları bin 120 lirayla rekor kırdı! Çeyrek ve gram altın fiyatları 4 Ocak alış - satış tablosu
ALTIN Altın fiyatlarında son durum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.