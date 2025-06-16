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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI 17 HAZİRAN: Altın yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar ve kaç TL?

        Altın fiyatlarında son durum! 17 Haziran bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 17 Haziran Salı günü alım satım yapmak isteyenler tarafından incelenmeye başlandı. İsrail ve İran arasındaki tırmanan çatışmalar risk iştahını azalttı. Yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesiyle birlikte altın fiyatları rekor seviyelere yaklaştı. Ons altının rekor kırmasına yaklaşık 50 dolar kalırken gram altın fiyatları, dolardaki valatilienin de etkisiyle rekora yakın seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 17 Haziran 2025 Altın fiyatları alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 07:41 Güncelleme: 17.06.2025 - 01:05
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        1

        Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yakından takip ediliyor. İsrail-İran arasındaki tırmanan çatışma nedeniyle yatırımcıların risk iştahı azaldı. Güvenli liman varlıklara olan talebin artmasıyla birlikte altın rekor seviyeye yaklaştı. Asya piyasalarında değerli metal yüzde 0,6’ya kadar yükselerek ons başına yaklaşık 3.450 dolara ulaştı; bu seviye, Nisan ayında kaydedilen tüm zamanların zirvesinden yaklaşık 50 dolar aşağıda. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 17 Haziran 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 4350 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4345 lira, en yüksek de 4380 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 4.300,5660 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.300,5660

        Satış: 4.300,9089

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.414,25

        Satış: 3.415,00

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        ALIŞ: 6.879,2300

        Satış: 7.026,7500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.684,0600

        Satış: 28.206,2800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.271,00

        Satış: 28.425,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.794,30

        Satış: 14.141,85

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.675,08

        Satış: 28.197,21

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.733,01

        Satış: 29.450,42

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.375,66

        Satış: 3.336,11

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.956,24

        Satış: 4.160,37

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 70.460,00

        Satış: 71.171,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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