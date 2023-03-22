ALTIN FİYATLARI 22 Mart Çarşamba gününe değer kaybıyla başladı.Gram altın bin 186 lira, çeyrek altın bin 939 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

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