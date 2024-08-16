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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları alış-satış tablosu 16 Ağustos 2024: Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları alış-satış tablosu 16 Ağustos 2024: Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın son işlem gününde yakından takip ediliyor. ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından gerileyen altın fiyatları, kayıplarının bir kısmını telafi etti. Alınan son verilere göre bugün ons altın fiyatı saat 07.10 itibarıyla 2.454 TL'den, çeyrek altın ise 4.250 TL'den işlem görüyor. Peki bugün ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 16 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 07:25 Güncelleme: 16.08.2024 - 07:26
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        Canlı altın fiyatları alış satış tablosu 16 Ağustos Cuma günü de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Altın fiyatları, ABD'den gelen veriler sonrası değer kaybetse de kayıplarının bir kısmını topladı. Bugün saat 7.10 itibarıyla çeyrek altın fiyatı 4.250 liradan, 22 ayar bilezik 2441 liradan alıcı buluyor. Peki, Kapalı Çarşı ve serbest piyasa verileri ile bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram, ons altın ne kadar, kaç TL? İşte, 16 Ağustos Cuma altın fiyatları son durum…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA DALGALANMA

        Gram altın Perşembe günü 2 bin 658 liradan alıcı bulurken 16 Ağustos Cuma günü 2 bin 656 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 253 liradan, 4 bin 249 liraya geriledi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış:2.656,42

        Satış: 2.657,31

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.454,36

        Satış: 2.454,70

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.250,69

        Satış: 4.344,33

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 17.002,89

        Satış: 17.324,79

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.474,88

        Satış: 8.688,97

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 17.662,79

        Satış: 18.113,17

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.441,91

        Satış: 2.580,96

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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