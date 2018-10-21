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Altın fiyatları haftasonu özellikle yatırımcılar tarafından 21 Ekim Pazar günü de araştırılıyor. Dövizdeki yükseliş seyrinin de etkisiyle altın fiyatları Cuma günü yükselişe geçti. . Gram altın 222 TL, çeyrek altın ise 363 TL'nin üzerinden işlem görüyor. Peki bugram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar? İşte, 21 Ekim altın fiyatları...