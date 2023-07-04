Haftanın piyasalara kapalı günü olan 4 Temmuz altın fiyatlarında güncel durum piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Altın sabah saatlerinden itibaren altın yeşil ve yukarı yönlü seyrediyor. Peki, 4 Temmuz 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, 4 Temmuz Salı 2023 çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları...

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