Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Temmuz gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı dünkü kapanışta 0,62 düşüşle 191,40 liradan işlem gördü. Öte yandan altının onsu saat 18.15 itibarıyla 1.226,96 dolardan işlem gördü. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı güne nasıl başladı? İşte 27 Temmuz güncel altın fiyatları...