Altın fiyatları canlı... Ons altın ve döviz kurundan etkilenen altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren yükseliş ivmesi kaydediyor. Peki, altın fiyatları yükseldi mi, bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 14 Mart Salı 2023 çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son gelişmeler...

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