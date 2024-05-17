Altın fiyatları son dakika: 17 Mayıs Cuma güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ons değeri ve dolar kurundan etkilenen altın fiyatları bir önceki kapanışa yakın bir değerden güne başladı. 17 Mayıs Cuma günü güncel ons altın değeri 3 bin 376 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 466 TL'den alıcı buluyor. İşte, 17 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Yatırımcılar için güncel gram altın ve çeyrek altın kuru fiyatlarını haberimizde derledik. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 17 Mayıs 2024 Cuma günü çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI YATAY SEYİRDE!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 466 liradan yaparken; 17 Mayıs Cuma günü saat 07:25'te itibarıyla 2 bin 465 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 032 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 031 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.465,34
Satış: 2.465,67
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.375,71
Satış: 2.376,04
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.944,54
Satış: 4.031,37
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.778,16
Satış: 16.076,16
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.864,43
Satış: 8.062,74
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.778,16
Satış: 16.076,16
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.288,73
Satış: 16.704,92
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.322,47
Satış: 1.745,63
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.244,51
Satış: 2.376,31