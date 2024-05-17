Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kısayol Altın fiyatları canlı alış-satış tablosu: 17 Mayıs 2024 anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika: 17 Mayıs Cuma güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ons değeri ve dolar kurundan etkilenen altın fiyatları bir önceki kapanışa yakın bir değerden güne başladı. 17 Mayıs Cuma günü güncel ons altın değeri 3 bin 376 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 466 TL'den alıcı buluyor. İşte, 17 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 07:33 Güncelleme: 17.05.2024 - 07:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Yatırımcılar için güncel gram altın ve çeyrek altın kuru fiyatlarını haberimizde derledik. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 17 Mayıs 2024 Cuma günü çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YATAY SEYİRDE!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 466 liradan yaparken; 17 Mayıs Cuma günü saat 07:25'te itibarıyla 2 bin 465 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 032 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 031 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.465,34

        Satış: 2.465,67

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.375,71

        Satış: 2.376,04

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.944,54

        Satış: 4.031,37

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.778,16

        Satış: 16.076,16

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.864,43

        Satış: 8.062,74

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.778,16

        Satış: 16.076,16

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.288,73

        Satış: 16.704,92

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.322,47

        Satış: 1.745,63

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.244,51

        Satış: 2.376,31

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        Yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        Dışişleri'ne yeni atamalar
        Dışişleri'ne yeni atamalar
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Tasarruf tedbirleri Resmi Gazete'de yayımlandı
        Tasarruf tedbirleri Resmi Gazete'de yayımlandı
        Evlendiler
        Evlendiler
        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail mülteci kampını vurdu
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        OVP ve gri liste açıklaması
        OVP ve gri liste açıklaması
        Kobani davasında karar açıklandı
        Kobani davasında karar açıklandı
        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
        "Arda, Real taraftarlarının zayıf noktası!"
        "Arda, Real taraftarlarının zayıf noktası!"
        Borsa hala cazip bir yatırım aracı mı?
        Borsa hala cazip bir yatırım aracı mı?
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        Fazla acı biber yemekten öldü
        Fazla acı biber yemekten öldü
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!