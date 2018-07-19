Altın fiyatları: Çeyrek altın tam altın gram altın düşüşte! 19 Temmuz bugün güncel altın fiyatları

Altının ons fiyatı, son dönemdeki aşağı yönlü seyrine geçtiğimiz gün de devam ederek 1.222,43 dolarla son bir yılın en düşük seviyesini gördü. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ile güçlenen dolar emtia fiyatlarında satış baskısı yaratırken, söz konusu gelişmenin etkisiyle altının ons fiyatı Salı günü yüzde 1,1'lik düşüşle 1.227,67 dolardan tamamladı. Dün de de aşağı yönlü hareketini sürdürerek 1.222,43 dolarla 14 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeye gerileyen altının ons fiyatı, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,4 azalışla 1.223,1 seviyelerinden işlem görüyor.