Altın fiyatları düşüşe geçti! 20 Mart canlı altın fiyatları
Altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü seyrediyor. Ons ve döviz kurundaki değişimlerden etkilenen altın fiyatları düşüşe geçti. Geçtiğimiz haftayı kayda değer bir düşüşle kapatan gram altın fiyatı bugün 2 bin 241 liradan alıcı buluyor. Yatırım ve birikim yapmak isteyenler için Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 20 Mart 2024 anlık gram altın ve çeyrek altın alış-satış fiyatları...
Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son zamanlarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları yeni haftaya değer kazancıyla başlarken öğle saatlerinde yeniden geriledi. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 20 Mart 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...
ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 243 liradan yaparken; 19 Mart Salı günü öğle saatlerinde 2 bin 241 liraya düştü. Bir önceki kapanışı 3 bin 668 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 665 TL'den işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.241,57
Satış: 2.241,89
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.156,14
Satış: 2.156,43
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.586,43
Satış: 3.665,48
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.345,73
Satış: 14.617,09
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.150,45
Satış: 7.330,96
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.345,73
Satış: 14.617,09
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.325,81
Satış: 16.742,95
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.324,49
Satış: 1.742,44
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.247,68
Satış: 2.371,52