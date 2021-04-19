Gram ve çeyrek altın fiyatları en kadar? 19 Nisan Pazartesi yani bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yatırımcılar başta olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Merak edenler için haberimizde güncel son dakiak çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosunu derledik. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 19 Nisan güncel altın fiyatları alış ve satış tablosu...