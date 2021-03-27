Altın fiyatları bugün yani 27 Mart Cumartesi günü piyasalar kapalı olduğu için dün ki kapanış değerleri üzerinen işlem görüyor. Dün günü yukarı yönlü kapatan çeyrek ve gram altın fiyatları ise bugün günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilip araştırılan veriler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları 27 Mart alış ve satış tablosu...