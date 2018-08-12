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Altının gram fiyatı bu hafta, altının ons fiyatındaki değer kayıplarına karşın dolar kurundaki yükselişlerden bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Haftaya 198,2 lira seviyesinden başlayan gram altın, bu süreçte yükseliş eğilimini sürdürerek, 10 Ağustos Cuma günü 265,1 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.