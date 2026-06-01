        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı

        Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı

        Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Gram altın 6 bin 655 lira seviyesine gerilerken, ons altın da küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle değer kaybetti. ABD-İran görüşmelerine ilişkin belirsizlikler ve dolar endeksindeki yükseliş, altın üzerinde baskı oluşturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 10:32 Güncelleme:
        Altın haftaya düşüşle başladı

        Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 655 liradan işlem görüyor.

        Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.03 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 6 bin 655,18 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 885 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 387,65 liradan satılıyor.

        Altının onsu yüzde 0,6 değer kaybıyla 4 bin 513 dolardan işlem görüyor.

        TRUMP'TAN NET BİR AÇIKLAMA BEKLENİYOR

        ABD ve İran arasında anlaşma sağlanacağına yönelik öngörüler gücünü korumasına karşın ABD Başkanı Donald Trump'tan net bir açıklama gelmemesi sürece ilişkin belirsizliğin devam ettiğini gösterdi.

        Bu gelişmelerle, petrol fiyatlarında ve dolar endeksinde görülen yükselişlerin negatif etkileriyle altın fiyatlarında düşüş eğilimi öne çıkıyor.

        Analistler, bugün yurt içinde büyüme, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi PMI, ABD'de ISM imalat sanayi PMI, inşaat harcamaları, Euro Bölgesi'nden işsizlik oranının takip edileceğini belirtti.

        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Gayrimenkulde bayram molası
        Yol verme kavgasında ağır bilanço! Ölü sayısı 3'e yükseldi!
        Karlar eriyince ortaya çıktı
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        İstanbul konserine tepki yağdı
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
        Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
        Dünyanın en nadir hastalığı!
        Doblo yuvasına dönüyor
        Evi, dükkanı, arsası olanlar dikkat!
        Zaman aşımına dikkat!
        Dünya nüfusunun yüzde 55’i bu çemberin içinde yaşıyor!
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Karadeniz'de sel tehlikesi
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
