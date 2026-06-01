Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.03 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 6 bin 655,18 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 885 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 387,65 liradan satılıyor.

Altının onsu yüzde 0,6 değer kaybıyla 4 bin 513 dolardan işlem görüyor.

TRUMP'TAN NET BİR AÇIKLAMA BEKLENİYOR

ABD ve İran arasında anlaşma sağlanacağına yönelik öngörüler gücünü korumasına karşın ABD Başkanı Donald Trump'tan net bir açıklama gelmemesi sürece ilişkin belirsizliğin devam ettiğini gösterdi.

Bu gelişmelerle, petrol fiyatlarında ve dolar endeksinde görülen yükselişlerin negatif etkileriyle altın fiyatlarında düşüş eğilimi öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi PMI, ABD'de ISM imalat sanayi PMI, inşaat harcamaları, Euro Bölgesi'nden işsizlik oranının takip edileceğini belirtti.