Altın fiyatları haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından, yükselişe geçti. Gün içerisinde gram altın 231, çeyrek altın ise 378 liranın üzerini gördü. Gün içerisindeki yükseliş seyri kapanışa kadar devam eti ve altın fiyatları haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı. Altındaki hareketli seyirle beraber yatırımcılar; altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın gram altın ne kadar, kaç lira oldu? sorularına cevap arıyor. İşte 17 Ağustos güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

230,65 TL

231,72 TL

SPOT ALTIN TL/GR FİYATLARI NE KADAR?



229,33 TL

229,34 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATLARI NE KADAR?

1.179,08 TL

1.179,28 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

369,04 TL

378,86 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI NE KADAR?

1.520,00 TL

1.550,00 TL



YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

735,78 TL

757,71 TL

ZİYNET ALTINI FİYATLARI NE KADAR?

1.476,18 TL

1.510,79 TL

ATA ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

1.522,31 TL

1.566,40 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATLARI NE KADAR?

131,47 TL

132,08 TL

18 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATLARI NE KADAR?

168,38 TL

169,15 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATLARI NE KADAR?

210,36 TL

211,32 TL

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