Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak günü yüzde 0,2 artışla 989 liradan tamamlayan altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başladı. Son 2 haftadır değer kaybeden altın fiyatları, ons değerinde yükseliş ve dolar endeksindeki gerilemeyle birlikte yeniden bin liranın üzerini gördü.

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Analistler, ABD'de son açıklanan verilerin resesyon kaygılarını artırması ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikasında sona gelindiği beklentilerinin doları baskıladığını ve altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. İşte, 26 Ekim 2022 Çarşamba Kapalıçarşı'da gram altın ve çeyrek altın fiyatları...