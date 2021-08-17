Güncel altın fiyatları merak ediliyor. Uzun süredir 500 liranın üstünde seyreden gram altın hafta başından beri 490 liranın altında kaydediliyor. 17 Ağustos Salı günü güncel piyasalarda gram altın 486,02 TL'den işlem görürken çeyrek altın 792,24 TL'den satışa sunuluyor. Altın fiyatları ne kadar oldu? yatırımcıların ve birikim yapmak isteyen vatandaşların gündeminden düşmüyor. İşte 17 Ağustos 2021 altın fiyatlarında son durum...