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        Altın fiyatları rekor kırdı! 19 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları geçtiğimiz gün dolar TL kurunda yaşanan yükselişin ardından rekor üzerine rekor kırdı. Gram altın fiyatları bin 700 lira, çeyrek altın ise 2 bin 800 liranın üzerini gördü. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 19 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları...

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        Giriş: 19.07.2023 - 09:32
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        1

        ALTIN FİYATLARI dün dolar TL kurundaki yükselişin de etkisiyle birlikte güne yükselişle başladı. Yaşanan rekor yükseliş sonrası gözler güncel rakamlara çevrildi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 19 Temmuz altın fiyatları...

        Altın fiyatları sayfası için tıklayınız...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.712,42

        1.713,80

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.978,32

        1.979,11

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.741,28

        2.801,71

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.959

        11.174

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.465,42

        5.603,42

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        10.964,88

        11.172,39

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        966,88

        1.153,65

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.585,39

        1.683,51

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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