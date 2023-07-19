Altın fiyatları rekor kırdı! 19 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları geçtiğimiz gün dolar TL kurunda yaşanan yükselişin ardından rekor üzerine rekor kırdı. Gram altın fiyatları bin 700 lira, çeyrek altın ise 2 bin 800 liranın üzerini gördü. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 19 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI dün dolar TL kurundaki yükselişin de etkisiyle birlikte güne yükselişle başladı. Yaşanan rekor yükseliş sonrası gözler güncel rakamlara çevrildi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 19 Temmuz altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.712,42
1.713,80
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.978,32
1.979,11
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.741,28
2.801,71
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.959
11.174
YARIM ALTIN FİYATI
5.465,42
5.603,42
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.964,88
11.172,39
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
966,88
1.153,65
CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.585,39
1.683,51