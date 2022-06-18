Geçtiğimiz günlerden bu yana hareketli bir grafik çizen gram altın 1.025 TL civarında işlem görüyor. Güncel altın fiyatları yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 75 baz puan arttırması altın fiyatları üzerinde etkili oldu. Döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki güncel durumu haberimizde derledik. İşte, 18 Haziran Cumartesi canlı verilerle güncel altın aalış ve satış fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ