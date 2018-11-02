Altın fiyatları son dakika! 2 Kasım altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın fiyatı

Altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı! Bugüne de düşüşle başlayan gram altın fiyatı saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 218,1 liradan işlem görüyordu. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları endişesiyle baskı altında olan fiyatları ne kadar olacak?