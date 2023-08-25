Altın fiyatları son dakika: 25 Ağustos Cuma gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

Altın fiyatları son dakika: 25 Ağustos Cuma gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

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Altın fiyatlarında güncel gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Öğlen saatlerinden itibaren altın yeşil ve yukarı yönlü seyrediyor. Peki, 25 Ağustos Cuma gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 25 Ağustos Cuma çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...

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