Altın fiyatları son dakika! 8 Kasım altın fiyatlarında düşüş var! Çeyrek altın, gram altın fiyatları

Altın fiyatları Perşembe gününe nasıl başladı? 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,70 azalışla 212,50 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 211 bin 700, en yüksek ise 213 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,56 düşüşle 212 bin liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 8 Kasım güncel altın fiyatları