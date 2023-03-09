Altın fiyatları canlı... Ons altın ve döviz kurundan etkilenen altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren yükseliş ivmesi kaydediyor. Peki, altın fiyatları yükseldi mi, bugün ne kadar, kaç para oldu? İşte 9 Mart Perşembe 2023 çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son gelişmeler...

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