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Yatırımcılar Cuma günü sabahında "Altın fiyatları ne kadar?" sorusunun yanıtını arıyorlar.Dün 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,42 artışla 213,20 liradan tamamlamıştı. Çeyrek altın ve Cumhuriyet altın fiyatları da yükselmeye devam ediyor. İşte 9 Kasım canlı altın fiyatları.