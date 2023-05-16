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Altın alacaklar dikkat: 16 Mayıs 2023 çeyrek altın, gram altın fiyatları son durum

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Altının ons değeri ve dolar/TL kurunda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Yatırımcılar için yarım altın, gram altın, çeyrek altın fiyatlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte 16 Mayıs 2023 Salı canlı altın fiyatları ile güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum...

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  • Altın fiyatları son dakika bugün: 16 Mayıs 2023 canlı çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

    Analistler, para politikasına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatını baskıladığını belirterek, makroekonomik veri akışının yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in yayımlamış olduğu raporda, Fed'in yıl sonuna kadar kısıtlayıcı para politikası duruşunu sürdürmesinin beklendiğini hatırlatan analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentilerin yüzde 20'nin üzerine çıktığını bildirdi.

    Analistler, bugün yurt dışında Almanya'da ZEW beklentiler endeksi, Avro Bölgesi'nde ilk çeyrek büyüme ile ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 doların destek, 2.030 ve 2.040 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. İşte 16 Mayıs 2023 Salı güncel altın fiyatları son durum...

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  • Altın fiyatları son dakika bugün: 16 Mayıs 2023 canlı çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

    GRAM ALTIN FİYATI

    1.276,03

    1.276,25

    CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatları son dakika bugün: 16 Mayıs 2023 canlı çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    2.006,36

    2.006,69

    CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatları son dakika bugün: 16 Mayıs 2023 canlı çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    2.041,64

    2.086,67

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatları son dakika bugün: 16 Mayıs 2023 canlı çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    8.166,58

    8.321,15

    CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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