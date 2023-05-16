Analistler, para politikasına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatını baskıladığını belirterek, makroekonomik veri akışının yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in yayımlamış olduğu raporda, Fed'in yıl sonuna kadar kısıtlayıcı para politikası duruşunu sürdürmesinin beklendiğini hatırlatan analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentilerin yüzde 20'nin üzerine çıktığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt dışında Almanya'da ZEW beklentiler endeksi, Avro Bölgesi'nde ilk çeyrek büyüme ile ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 doların destek, 2.030 ve 2.040 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. İşte 16 Mayıs 2023 Salı güncel altın fiyatları son durum...

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