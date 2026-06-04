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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA CANLI: 4 Haziran 2026 Perşembe bugün 14-22 ayar bilezik, tam, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika canlı takip: 4 Haziran 2026 bugün çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında yükseliş hareketi sürüyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme ve dolar endeksindeki zayıflama, güvenli liman talebini artırırken yatırımcıların gözü yeniden altın piyasasına çevrildi. ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilimin seyrine ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, gram altın, çeyrek altın, tam altın ve bilezik fiyatlarında son durum araştırılıyor. İşte 4 Haziran 2026 Perşembe güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son görünüm...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 07:34 Güncelleme:
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        1

        Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını yeniden yukarı yönlü hareketlendirdi. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve doların değer kaybetmesiyle birlikte yatırımcılar güvenli liman arayışını artırırken, jeopolitik riskler de fiyatlamalarda etkili oluyor. Peki gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın kaç TL’den işlem görüyor? İşte 4 Haziran 2026 Perşembe güncel altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.608,8620

        6.609,8070

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.459,69

        4.460,41

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.572,4000

        10.805,0100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        42.291,4200

        43.090,3500

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        43.134,00

        43.471,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.082,59

        21.613,67

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        42.297,35

        43.095,15

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        43.595,03

        44.692,82

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.624,44

        4.833,07

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.033,96

        6.312,95

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        107.453,00

        108.710,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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