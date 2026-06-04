CHP'li delegelerin hesapları incelenecek. Masak'dan CHP delegelerine soruşturma. Kılıçdaroğlu'nun A takımı kim olacak? "CHP seçimlere girmeyecek" iddiası. CHP'de Kurultay mı yeni parti mi? CHP'de neler olacak? CHP'de Kurultay yakın mı, uzak mı? Kılıçdaroğlu'nun yeni hamlesi ne? Açık Ve Net'te Sena A... Daha Fazla Göster

CHP'li delegelerin hesapları incelenecek. Masak'dan CHP delegelerine soruşturma. Kılıçdaroğlu'nun A takımı kim olacak? "CHP seçimlere girmeyecek" iddiası. CHP'de Kurultay mı yeni parti mi? CHP'de neler olacak? CHP'de Kurultay yakın mı, uzak mı? Kılıçdaroğlu'nun yeni hamlesi ne? Açık Ve Net'te Sena Alkan sordu; Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet, CHP PM Üyesi Müslim Sarı, İstanbul Topkapı Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Alkin, Habertürk Yazarı Nihal Bengisu Karaca ve Alişer Delek anlattı. Daha Az Göster