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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: DÜŞÜYOR! 8 Kasım 2023 canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! 8 Kasım 2023 güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ons altın ve döviz kurundaki dalgalanmalardan etkilenen altın fiyatları güne hareketli başladı. Gram altın fiyatı bugün 1.804,59 TL'den işlem görüyor. İşte, 8 Kasım 2023 Çarşamba Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 09:56 Güncelleme: 08.11.2023 - 09:56
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        1

        Altının ons fiyatı yeni günde düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşırken yeniden hareketlenmeye başladı. İbresini yukarı döndüren altın fiyatları araştırılıyor. Peki, 8 Kasım 2023 altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte çeyrek, gram, tam altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...

        ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.804,28

        1.804,59

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        1.967,65

        1.967,88

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.886,84

        2.950,39

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.547,42

        11.765,90

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.755,64

        5.900,79

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        11.547,36

        11.765,48

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.158,47

        12.461,46

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.672,58

        1.772,88

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.020,51

        1.214,76

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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