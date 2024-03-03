Gram altın rekorunu koruyor! 4 Mart 2024 hafta sonu güncel çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Son zamanlarda hareketli bir seyir izleyen altın fiyatlarında hızlı dalgalanmalar yaşanıyor. Yükseliş trendine devam eden gram altın rekor kırdı. 3 Mart Pazar günü rekor seviyesini koruyan gram altın fiyatı bugün 2 bin 100 liradan satılıyor. Ekonomi gündemini takip edenler için Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 4 Mart 2024 hafta sonu canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...
ABD'de Fed'in fiyat hareketleri açısından dikkatle izlediği çekirdek PCE verisi 29 Şubat'ta belli oldu. ABD'de Ocak ayında çekirdek PCE aylık yüzde 0,4 artış kaydetti. ABD Enflasyon verilerinin beklentiler dahilinde artış kaydetmesiyle, altın fiyatları yükseldi. Peki, anlık altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 4 Mart 2024 Pazartesi günü canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞ TRENDİNDE!
Hafta sonu altın fiyatları Cuma günü kapanışından alıcı buluyor. Bir önceki kapanışı 2 bin 52 TL seviyesinden yapan gram altın bugün 2 bin 100 TL'ye yükseldi. 3 bin 356 TL'den kapanış yapan çeyrek altın ise bugün 3 bin 435 liradan satılıyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.100,60
Satış: 2.100,98
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.082,20
Satış: 2.083,63
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.360,96
Satış: 3.435,11
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 13.443,83
Satış: 13.698,40
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 6.700,91
Satış: 6.870,21
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 13.443,83
Satış: 13.698,40
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 14.146,47
Satış: 14.502,92
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.147,35
Satış: 1.545,50
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.959,95
Satış: 2.083,81