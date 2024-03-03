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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: Gram altın rekorunu koruyor! 4 Mart 2024 Pazartesi günü hafta sonu çeyrek altın, gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu? - Altın Haberleri

        Gram altın rekorunu koruyor! 4 Mart 2024 hafta sonu güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Son zamanlarda hareketli bir seyir izleyen altın fiyatlarında hızlı dalgalanmalar yaşanıyor. Yükseliş trendine devam eden gram altın rekor kırdı. 3 Mart Pazar günü rekor seviyesini koruyan gram altın fiyatı bugün 2 bin 100 liradan satılıyor. Ekonomi gündemini takip edenler için Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 4 Mart 2024 hafta sonu canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 23:55 Güncelleme: 03.03.2024 - 23:55
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        1

        ABD'de Fed'in fiyat hareketleri açısından dikkatle izlediği çekirdek PCE verisi 29 Şubat'ta belli oldu. ABD'de Ocak ayında çekirdek PCE aylık yüzde 0,4 artış kaydetti. ABD Enflasyon verilerinin beklentiler dahilinde artış kaydetmesiyle, altın fiyatları yükseldi. Peki, anlık altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 4 Mart 2024 Pazartesi günü canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞ TRENDİNDE!

        Hafta sonu altın fiyatları Cuma günü kapanışından alıcı buluyor. Bir önceki kapanışı 2 bin 52 TL seviyesinden yapan gram altın bugün 2 bin 100 TL'ye yükseldi. 3 bin 356 TL'den kapanış yapan çeyrek altın ise bugün 3 bin 435 liradan satılıyor.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.100,60

        Satış: 2.100,98

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.082,20

        Satış: 2.083,63

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.360,96

        Satış: 3.435,11

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 13.443,83

        Satış: 13.698,40

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.700,91

        Satış: 6.870,21

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 13.443,83

        Satış: 13.698,40

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 14.146,47

        Satış: 14.502,92

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.147,35

        Satış: 1.545,50

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.959,95

        Satış: 2.083,81

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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