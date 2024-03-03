ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞ TRENDİNDE!

Hafta sonu altın fiyatları Cuma günü kapanışından alıcı buluyor. Bir önceki kapanışı 2 bin 52 TL seviyesinden yapan gram altın bugün 2 bin 100 TL'ye yükseldi. 3 bin 356 TL'den kapanış yapan çeyrek altın ise bugün 3 bin 435 liradan satılıyor.