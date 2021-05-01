Altın fiyatları 1 Mayıs Cumartesi günü en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki piyasalar kapalı olduğu için işlemler dün ki kapanış değerleri üzerinden sürdürülüyor. Merak edenler için güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosunu haberimizde derledik. İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...