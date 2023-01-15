Altın fiyatlarına ilişkin sıcak gelişmeler yaşanıyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle vatandaşların gözü kulağı Kapalıçarşı'da. Konuyla ilgili olarak haftanın son günü olan 15 Ocak Pazar günü itibariyle güncel altın fiyatlarına ilişkin tüm ayrıntıları bir araya getirdik. İşte, detaylar...