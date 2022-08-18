Analistler, dün yayımlanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzdaki toplantı tutanaklarının, enflasyon düşene kadar faiz artırımlarının süreceğinin sinyalini vermesiyle altının ons fiyatının gerilediğini söyledi.

Yurt içi piyasaların bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına odaklandığını aktaran analistler, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve ikinci el konut satışlarının öne çıktığını kaydetti.

Analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yakından izleneceğini vurgulayarak teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların destek, 1.780 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

18 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını açıkladı. Beklentiler sabit tutulması yönündeyken Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13'e çekti. Kararın ardından piyasalarda hareketlilik yaşanmaya başladı. Peki Kapalıçarşı anlık altın fiyatlarına göre çeyrek altın, gram altın, tam altın ne kadar? İşte 18 Ağustos 2022 Perşembe günü güncel altın fiyatları ile cumhuriyet altını, çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...

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